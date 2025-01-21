غالبيتهم من الضباط .. مقتل وإصابة 5 عناصر أمن باشتباك مسلح في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 عناصر أمن في شمال النجف اثناء عملية اعتقال احد المطلوبين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكا مسلحا دخلت به قوة امنية في النجف مع أحد المطلوبين بحرق العجلات شمال مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الاشتباك المسلح أدى لمقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة بينهم اثنان من الضباط"، لافتا إلى ان "القوة الأمنية تمكنت لاحقا من من إلقاء القبض على المطلوب".