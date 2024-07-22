غالبيتهم من الدواعش.. العراق ينفذ حكم الإعدام بـ10 اشخاص في سجن الحوت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين في سجن الحوت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فريقا مختصاً من وزارة العدل أشرف اليوم على تنفيذ حكم الإعدام بحق 10 أشخاص في سجن الناصرية المركزي (الحوت) غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المنفذ بهم حكم الاعدام غالبيتهم من أعضاء تنظيم داعش وبينهم من محافظة البصرة"، لافتا إلى أن "قرار تنفيذ الحكم تمت مصادقته من رئيس الجمهورية بعد اكتساب جميع أحكامهم درجة البتات".