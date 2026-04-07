غارتان جويتان تستهدفان موقعين للحشد الشعبي جنوبي كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الثلاثاء، بأن طيراناً حربياً "مجهولاً" نفذ ضربتين جويتين استهدفتا موقعين تابعين للحشد الشعبي جنوبي محافظة كركوك تزامناً مع تصاعد غير مسبوق للتوترات الأمنية في المنطقة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن القصف طال موقعين للواء الـ 16 بالحشد، أحدهما في ناحية "تازة، والآخر في منطقة "بشير" جنوب المحافظة.

وأضاف أن الاستهداف وقع في ساعات الفجر، دون توفر معلومات بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية حتى وقت إعداد هذا الخبر، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط الموقعين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القصف، وتحديد الجهة المنفذة، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً متقطعاً.