استهداف نقطة عسكرية "مشتركة" بغارة جوية جنوب شرق الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بتعرض نقطة تفتيش "مشتركة" لغارة جوية في ناحية النمرود جنوب شرق مدينة الموصل، وسط استمرار تحليق الطيران في سماء المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الجوي استهدف صباح اليوم سيطرة مشتركة تابعة للواء الـ 30 في الحشد الشعبي والجيش العراقي ضمن قرية (بلاوات) التابعة لناحية (النمرود)".

وأضاف أن "حجم الخسائر لم يُعرف حتى الآن، نتيجة استمرار تحليق الطيران في سماء موقع الاستهداف"، مشيراً إلى أن "المعلومات ما تزال أولية، وسيتم تحديثها حال توفر تفاصيل إضافية".