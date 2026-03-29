غارات جوية تستهدف موقعين للحشد الشعبي في نينوى وصلاح الدين

شفق نيوز - نينوى / صلاح الدين

شنت طائرات حربية "مجهولة"، صباح اليوم الأحد، ضربات جوية استهدفت موقعين عسكريين لقوات الحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز بأن ثلاث غارات استهدفت موقعاً بديلاً لـ"كتائب سيد الشهداء" في منطقة الرشيدية خلف مستشفى ابن سينا شمالي الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية في الموقع المستهدف، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني آخر بأن موقعاً يُعرف بـ"لـ52" تابع للحشد الشعبي قرب مفرق السيطرة بقضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين تعرض الى غارة جوية.

هذا ولم تتوفر معلومات عن الإصابات البشرية، والخسائر المادية التي نجمت عن الهجوم الأخير حتى وقت إعداد هذا الخبر.