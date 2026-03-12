غارة جوية تستهدف مقرا لكتائب "حزب الله" شمالي بابل

شفق نيوز - بابل

شنت مقاتلات حربية لم تُعرف طبيعتها، اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت مقراً للحشد الشعبي شمالي محافظة بابل يأتي هذا بالتزامن مع تعرض مواقع عسكرية أخرى تابعة للحشد إلى ضربات مماثلة خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، أن الضربة الجوية طالت مقر "كتائب حزب الله" في منطقة "الميادين" التابعة لقضاء جرف النصر "جرف الصخر سابقا".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية كون المقر فارغاً من عناصر الحشد منذ ظهر اليوم.

وتعد هذه الضربة هي الثالثة من نوعها التي تطال مواقع الحشد الشعبي في غضون أقل من 24 ساعة، بعد استهدافات مماثلة في منطقتي عكاشات بالأنبار وأمانة السر في كركوك، فيما يرى مراقبون أن إخلاء المقر قبل الضربة يشير إلى رفع وتيرة التأهب الأمني في صفوف الفصائل المسلحة تحسباً لموجة استهدافات واسعة.

وندد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بما وصفها بـ"الاعتداءات السافرة" التي استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذه الهجمات نالت من مقاتلين كانوا يؤدون واجبهم الأمني الرسمي المناط بهم في حماية سيادة البلاد.

ومنذ اندلاع النزاع العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى تشهد مواقع للحشد الشعبي استهدافات متكررة في مناطق مختلفة من أنحاء العراق أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تلك القوات واصابة عدد آخر بجروح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة في البلاد.

وأدى الحشد دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، و أدت الى هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا وتحرير مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد في عام 2017، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.