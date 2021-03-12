غارات "عنيفة" تدك مواقع لداعش في جبال قرب أربيل

شفق نيوز/ شنت طائرات حربية يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غارات عنيفة مستهدفة مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال مخمور قرب محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأنه موجة ثانية من القصف الجوي العنيف استهدفت مضافات لداعش في جبال مخمور ليل الجمعة على السبت بعد اقل من ساعة على موجة أولى من القصف نفذتها طائرات حربية في مواقع متفرقة من تلك الجبال.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

ومازالت فلول من تنظيم داعش يستخدمون الاخاديد والانفاق والطبيعة الوعرة للجبال القريبة من منطقتي مخمور والكوير منطلقا لشن الهجمات على الجيش العراقي وقوات البيشمركة حتى بعد اعلان القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي عن النصر النهائي على داعش في عام 2017.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون 95% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان.