غارات جوية عراقية تستهدف خلية لداعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن طائرات عراقية من طراز F-16 نفذت سلسلة ضربات جوية استهدفت أوكاراً ومضافات تابعة لتنظيم داعش في منطقة وادي الشاي ضمن قضاء داقوق، الواقع على بعد 50 كيلومتراً جنوب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات الجوية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية، أكدت رصد تحركات لعناصر من التنظيم الإرهابي داخل مضافات في المنطقة".

وأضاف أن "الضربات أسفرت عن تدمير عدد من المضافات التي كانت تستخدم كملاجئ ومقرات لعناصر داعش، وتُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية في صفوف التنظيم".

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت خلية إرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع صلاح الدين، وذلك بعد جهود استخبارية ومراقبة دقيقة استمرت لأكثر من شهرين متواصلين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة حصلت عليها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبإسناد فني وميداني من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، حيث تم رصد تحركات المجموعة الإرهابية طيلة ليلة أمس وحتى صباح اليوم.

وبحسب البيان، شنّت القوة الجوية العراقية غارات جوية مركزة باستخدام طائرات F-16 وطائرات سيسنا كرفان، أسفرت عن تدمير الموقع المستهدف بالكامل، والذي كانت تتحصن فيه خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر.

وتعد منطقة وادي الشاي من أبرز المناطق الوعرة التي يستخدمها عناصر التنظيم للاختباء وتنفيذ هجمات متفرقة، ما يجعلها هدفاً متكرراً للعمليات الأمنية والاستطلاعية التي تنفذها القوات العراقية.