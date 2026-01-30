غارات جوية تستهدف تحركات داعش شرق صلاح الدين

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربات جوية استهدفت تحركات تنظيم داعش في وادي "بلكانة" ضمن قضاء طوزخرماتو، شرق المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ورصدت تحركات مشبوهة لعناصر داعش في المناطق الوعرة ضمن وادي بلكانة"، مبينًا أن "الاستهداف جاء ضمن العمليات الاستباقية لمنع إعادة تنظيم صفوف الإرهابيين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تواصل تمشيط المنطقة بإسناد جوي، للتأكد من خلوها من أي وجود لعناصر داعش، وملاحقة ما تبقى من خلايا نائمة"، دون الكشف عن حجم الخسائر لحين اكتمال التقييم الميداني.

وأشار المصدر إلى أن "العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شرق صلاح الدين، خصوصًا المناطق الجبلية والوديان التي يحاول التنظيم استغلالها كممرات للتنقل والاختباء".

وانطلقت يوم أمس الخميس، عملية أمنية واسعة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب لتعقّب ما تبقى من خلايا تنظيم داعش في عمق سلسلة جبال حمرين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن العملية تستهدف الأوكار والمضافات التي تستخدمها فلول التنظيم في الشريط الرابط بين قضاء طوز خورماتو وقضاء داقوق، مبينًا أن القوات الأمنية شرعت بعمليات تمشيط دقيقة للمناطق الوعرة والتضاريس الجبلية.

وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة للقضاء على الخلايا النائمة ومنع إعادة تنظيم صفوفها، فضلًا عن تأمين المناطق المحاذية ومنع تسلل العناصر الإرهابية.