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"عين الأسد".. صواريخ للتحالف تنحرف عن مسارها وتسقط على مجمع سكني

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T10:54:46+0000
"عين الأسد".. صواريخ للتحالف تنحرف عن مسارها وتسقط على مجمع سكني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانحراف صواريخ اطلقتها قوات التحالف الدولي رداً على قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد بالانبار، يوم الأربعاء، وسقوطها على مجمع سكني قريب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة صواريخ من التي أطلقتها قوات التحالف الدولي، انحرفت عن مسارها وسقطت على المجمع السكني القريب من القاعدة، مما تسبب باحتراق اربعة منازل وعجلة مدنية".

ووفق التحالف الدولي فإن عين الأسد تعرضت إلى هجوم بـ14 صاروخا سقطت داخل القاعدة وفي محيطها، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص.

وقال المصدر الأمني، إن "عددا من الصواريخ سقط في الجانب العراقي من القاعدة، وتحديدا في مقر لواء مغاوير الفرقة السابعة في الجيش العراقي".

وأضاف، أن "هناك عددا من الجرحى في صفوف قوات الجيش العراقي جراء القصف، بالإضافة إلى خسائر مادية، لم يتم تقييمها بعد".

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