عودة 180 أُسرة نازحة الى منطقة تربط صلاح الدين بالانبار

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الجمعة، عن إعادة اللواء 42 في الحشد 180 أُسرة نازحة الى منازلها في منطقة سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للواء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأُسر كانت في النزوح منذ ست سنوات، ونظرا لوعورة هذه المنطقة وخطورتها نفذ اللواء عدة عمليات أمنية وأخرى لتنظيف المنطقة من المخلفات الحربية والعبوات لتمهيدها أمام العائدين".

وأوضح أن "هذه الوجبة شملت اكثر من 600 شخص وسوف تتم إعادة جميع السكان على شكل وجبات، عقب توفر الامن في مناطقهم".

وتعتبر منطقة سيد غريب من المناطق المهمة التي تربط محافظة صلاح الدين بالانبار.