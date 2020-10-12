سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

عودة الظاهرة المرعبة.. العثور على جثة رجل مجهول في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-12T17:14:03+0000
عودة الظاهرة المرعبة.. العثور على جثة رجل مجهول في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالعثور يوم الاثنين على جثة رجل مجهول الهوية وعليها آثار طلقات نارية، في حادث يعيد إلى الأذهان ظاهرة الجثث المجهولة المرعبة التي كانت منتشرة بكثرة في بغداد قبل سنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمن جرف النداف في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الصدر.

وكانت حوادث الجثث مجهولة الهوية منتشرة بكثرة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى سابقاً، قبل أن تتراجع هذه الظاهرة المرعبة في السنوات القليلة الماضية.

وبلغت هذه الظاهرة ذروتها إبان أعمال العنف الطائفية بين متشددين سنة وشيعة عامي 2006 و2008، إذ قضى  فيها عشرات آلاف الأشخاص.


related

بغداد.. ابن ينحر والده وانتحار خمسينية حرقاً

Date: 2020-08-10 07:41:29
بغداد.. ابن ينحر والده وانتحار خمسينية حرقاً

حقوق الانسان: مقتل منتسب بالجيش العراقي اثناء مشاركته بالتظاهرات ببغداد

Date: 2020-02-19 12:41:41
حقوق الانسان: مقتل منتسب بالجيش العراقي اثناء مشاركته بالتظاهرات ببغداد

هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

Date: 2019-08-03 18:03:20
هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

الشرطة الاتحادية تطيح بـ3 مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

Date: 2020-10-05 17:02:09
الشرطة الاتحادية تطيح بـ3 مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

ليست باتريوت .. الكشف عن منظومة اخرى تصدت للهجوم على السفارة الامريكية ببغداد

Date: 2020-07-05 09:51:28
ليست باتريوت .. الكشف عن منظومة اخرى تصدت للهجوم على السفارة الامريكية ببغداد

وزارة الدفاع تفصح عن حقيقة حريق اندلع في مبناها

Date: 2019-12-27 16:29:23
وزارة الدفاع تفصح عن حقيقة حريق اندلع في مبناها

أمنية بغداد تحث على ملاحقة شخص تجول بصورة صدام حسين في العاصمة

Date: 2019-06-06 13:42:50
أمنية بغداد تحث على ملاحقة شخص تجول بصورة صدام حسين في العاصمة

اعتقال شخص قتل ابنه الرضيع نحراً في بغداد

Date: 2020-08-20 15:11:27
اعتقال شخص قتل ابنه الرضيع نحراً في بغداد