عودة الظاهرة المرعبة.. العثور على جثة رجل مجهول في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالعثور يوم الاثنين على جثة رجل مجهول الهوية وعليها آثار طلقات نارية، في حادث يعيد إلى الأذهان ظاهرة الجثث المجهولة المرعبة التي كانت منتشرة بكثرة في بغداد قبل سنوات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بإحدى الساحات المتروكة ضمن جرف النداف في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الصدر.

وكانت حوادث الجثث مجهولة الهوية منتشرة بكثرة في العاصمة بغداد ومناطق أخرى سابقاً، قبل أن تتراجع هذه الظاهرة المرعبة في السنوات القليلة الماضية.

وبلغت هذه الظاهرة ذروتها إبان أعمال العنف الطائفية بين متشددين سنة وشيعة عامي 2006 و2008، إذ قضى فيها عشرات آلاف الأشخاص.



