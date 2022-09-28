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عودة التوتر بين المتظاهرين والأمن.. اطلاق نار وقنابل دخانية على جسر الجمهورية

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T17:48:47+0000
عودة التوتر بين المتظاهرين والأمن.. اطلاق نار وقنابل دخانية على جسر الجمهورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بعودة التوتر بين المتظاهرين والقوات الامنية قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية اطلقت النار بكثافة اضافة الى إطلاق قنابل دخانية على المتظاهرين ضمن جسر الجمهورية".

وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باستعادة القوات الامنية خط الصد الاول من جسر الجمهورية بعد اطلاقها قنابل غاز مسيلة للدموع تجاه المتظاهرين المتقدمين نحوه.

وكان مصدر أمني في بغداد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من خط الدفاع الأول على وسط العاصمة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية.

واليوم انطلقت تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عقد مجلس النواب جلسة للتصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصوّت النواب على رفض الاستقالة، كما تضمنت الجلسة انتخاب النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس مجلس النواب.

وأثناء انعقاد الجلسة تعرضت المنطقة الخضراء لقصف بثلاث قذائف سقطت إحداها في مرآب مجلس النواب، والأخرى قرب نصب الجندي المجهول، والثالثة في مكان آخر من المنطقة، ما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة منتسبين وتسبب بأضرار مادية.

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