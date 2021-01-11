عودة التظاهرات لساحة الحبوبي في الناصرية

شفق نيوز/ شهدت ساحة الحبوبي مركز احتجاجات مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، عودة التظاهرات بعد هدوء أعقب مصادمات دامية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن انتشاراً للقوات الأمنية أحاط بالتجمع الذي كان بالعشرات.

وكانت ساحة الحبوبي شهدت يوم أمس أحداثاً دامية تسببت بإصابة 111 شخصا من طرفي القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما توفي عنصر أمني بطلق ناري ما يزال مجهول المصدر.

وفي كانون الأول 2020 تمكنت القوات الأمنية من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل، غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في أطراف الساحة منذ السبت 9 كانون الثاني 2021، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء