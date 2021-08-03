عن طريق الصدفة ومطاردة بين الأزقة.. الإيقاع بتجار مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية أوقعت بتاجر مخدرات جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال تمت بعد مطاردة استمرت لساعة تقريبا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، مبينا ان المتهم كان يستقل دراجة نارية تركها وهرب بين الأحياء الضيقة قبل اعتقاله.

وتابع المصدر، أن القوة الأمنية عثرت على أكثر من 500 حبة مخدر وأجهزة تعاطي، تمت مصادرتها من قبل الجهات المختصة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، عن ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة واعتقال حائزيها بالجرم المشهود وذلك في سيطرة أمنية جنوب غرب المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان، أن رجال قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية وخلال إجراء الممارسات الأمنية وتفتيش المركبات والمارين عبرها تمكنت من ضبط كمية تقدر بـ 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وانبولة زجاجية تستخدم للتعاطي عثر عليها أثناء التفتيش الدقيق في إحدى العجلات المارة عبر سيطرة الخمس (احدى السيطرات الرئيسية الفاصلة بين محافظتي ذي قار وميسان)، بالإضافة إلى اعتقال حائزيها أثناء توجههم لمدينة الناصرية بقصد الاتجار.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.