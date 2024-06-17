عن اعتقاله ببغداد ومعلوماته.. تفاصيل جديدة عن "السفاح المصري" "منفذ" مجزرة البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتفاصيل جديدة حول عملية اعتقال "سفاح مصري" بعد تنفيذ مجزرة بحق أربعة عمال مصريين في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية اعتقال المتهم المصري جرت فجر يوم الاثنين، في منطقة الدورة حي الصحة، عبر اللواء الآلي الثالث الشرطة الاتحادية، ومفرزة من استخبارات الفوج مع قسم استخبارات الدورة".

وبشأن المتهم المصري، قال المصدر إنه يدعى "عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف عبد الله تولد 1978

مصري الجنسية، وتم تسليمه إلى اللجنة التحقيقية الخاصة".

وكانت شرطة محافظة البصرة، كشفت تفاصيل الحادث في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقت إخطاراً عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط، شرعت شرطة المحافظة وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها (ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر)".

وأضاف البيان: "باشرت قوات الشرطة بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودون بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء".

وتابعت: "وبعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضاً، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة".