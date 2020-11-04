مفاجأة.. اعتقال سارق في الموصل تبين أنه عنصر أمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بالقبض على منتسب لأحد الاجهزة الأمنية قام بالسطو على منزل سكني شرقي مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة اجرام نينوى ألقت القبض على لص سرق مبلغ 10 ملايين دينار عراقي مساء امس، من احد المنازل في حي البلديات شرقي الموصل".

وأضاف المصدر، أن "عناصر مكافحة الإجرام نجحوا في كشف هوية السارق والقاء القبض عليه بعد اقل من 12 ساعة على حدوث عملية السرقة"، لافتاُ إلى أن "اللص وبعد التحقيق معه اعترف بأنه منتسب لأحد الأجهزة الأمنية".

وأشار المصدر إلى "احالته للجهات القضائية المختصة، بعد ضبط المبلغ المسروق بحوزته كاملاً وتسجيل اعترافه".