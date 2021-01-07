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عناصر أمن وصديقان مقربان .. إعتقال أفراد عصابة قتلوا وسلبوا موظفا بمدينة عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-01-07T07:44:16+0000
عناصر أمن وصديقان مقربان .. إعتقال أفراد عصابة قتلوا وسلبوا موظفا بمدينة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الخميس بالقبض على العصابة التي نفذت جريمة تسليب وقتل احد موظفي في مجلس المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان التحريات والتحقيقات الامنية المستمرة خلال الـ 48 الساعة الماضية قادت الى كشف العصابة المتورطة بقتل موظف في مجلس صلاح الدين يدعى جزاع الصالح جعاطة الجبوري في اطراف الساحل الايسر للشرقاط .

وبين ان العصابة مكونة من 3 عناصر احدهم شرطي والآخر جندي والثالث موظف في دائرة الصحة وان اثنين من المتورطين من الاصدقاء المقربين للضحية حيث قاموا بإستدراجه الى منطقة قرب جسر الساحل الايسر للشرقاط  بعيدا عن مراقبة الكاميرات وسرقوا 130 الف دولار بحوزته اضافة الى اجهزة موبايل حديثة "ايفون" مع مسدسه الشخصي.

واكد المصدر ان الجناة اعترفوا قضائيا بارتكاب الجريمة واعادوا الاموال واجهزة الموبايل والمسدس الى الاجهزة الامنية وستجري اليوم  "كشف دلالة " للحادث.

وافاد مصدر امني الاثنين الماضي لوكالة شفق نيوز، باغتيال موظف في مجلس محافظة صلاح الدين خلال عودته الى منزله في اطراف الساحل الايسر لقضاء الشرقاط.

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