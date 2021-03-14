عناصر من داعش يعدمون عنصراً بالحشد العشائري ووالدته شمالي بغداد

شفق نيوز/ سقط عنصر في الحشد العشائري ضحية، مساء الأحد، بهجوم مسلح تسبب بوفاة والدته شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر من تنظيم داعش اقتحموا مساء الأحد منزلاً لمنتسب في الحشد العشائري في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وأقدموا على قتل المنتسب ويدعى ابراهيم المشهداني ووالدته التي سميرة المشهداني.

وأضاف أن قوة أمنية وصلت مكان الحادث بعد أن لاذ المنفذون بالفرار.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلل عناصر من داعش إلى قرية في محافظة صلاح الدين مرتدين الزي العسكري، بحجة تفتيش منازل الضحايا في أطراف القرية، لينفذوا مجزرة بحث سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء.