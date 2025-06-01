عناصر من "العصائب" مخالفون للسير يعتدون على شرطي مرور في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بالاعتداء على رجل مرور من قبل عناصر ينتمون الى "عصائب اهل الحق".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد منتسبي مديرية المرور في ذي قار تعرض إلى اعتداء من قبل مجموعة تنتمي لجهة مسلحة (عصائب اهل الحق) وذلك أثناء تأديته لواجبه في تنظيم السير وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأوضح أن، "الحادثة وقعت عندما اعترض رجل المرور عجلة حكومية من نوع (فورد) كانت تسير عكس اتجاه السير وسط الشارع، في مخالفة واضحة لقوانين المرور وعند استفسار المرور من السائق عن سبب المخالفة، بادر الأخير ورفاقه بتوجيه الإهانات والشتائم، قبل أن يتطور الموقف إلى شجار قاموا خلاله بتمزيق ملابس شرطي المرور والاعتداء عليه، ثم لاذوا بالفرار".

وأضاف المصدر، ان "المنتسب أبلغ مرؤوسيه فورا بالحادث، ليتم توجيه نداء عاجل إلى السيطرة حيث جرى تعميم أوصاف المركبة والمعتدين"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهم خلال وقت قصير، وفتحت تحقيقا معم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

في غضون ذلك اشار مصدر أمني آخر، الى مصرع أحد منتسبي قيادة عمليات بغداد نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة على جسر الجادرية وسط العاصمة، مضيفا أنه تم التحفظ على السائق للتحقيق معه.