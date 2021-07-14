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عناصر لداعش بزي عسكري يقتلون نجل مختار قرية جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-14T06:03:38+0000
عناصر لداعش بزي عسكري يقتلون نجل مختار قرية جنوب الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بسقوط مدني ضحية جراء هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش في قرية جنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع في اطراف قرية "شيالة العبلي" الواقعة على جنوب ناحية القيارة.

وقال المصدر ان ثلاثة مسلحين كانوا يرتدون زياً عسكرياً ويقودون دراجة نارية حاصروا ابن مختار القرية وابن عمه بالقرب من بستان لهم في أطراف القرية.

وتابع المصدر بالقول إن أحدهما نجح بالهروب بعد ان اكتشف بأنهم ليسوا من الاجهزة الامنية فيما تمكن المسلحون بقتل الثاني رمياً بالرصاص، مشيرا إلى أن الضحية هو أبن مختار القرية.

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