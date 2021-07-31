سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجومان لداعش في الأنبار وصلاح الدين ويوقعان ضحايا من المدنيين والحشد

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T07:34:52+0000
هجومان لداعش في الأنبار وصلاح الدين ويوقعان ضحايا من المدنيين والحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي الانبار وصلاح الدين، يوم السبت، بمقتل وإصابة ثمانية مدنيين وعناصر من الحشد الشعبي بعمليتين منفصلتين لتنظيم داعش.

وقال مصدر في الانبار لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا منزلاً في منطقة العگبة شرقي قضاء هيت غربي الانبار، وقاموا بقتل رجل واثنين من أولاده، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واشار الى ان اسباب الجريمة ما زالت مجهولة حتى وقت كتابة هذا الخبر، مضيفا ان قوة امنية قامت بنقل جثث الضحايا الى دائرة الطب لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيقاً لمعرفة التفاصيل.

فيما اكد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للواء ٥٢ من الحشد الشعبي، وتلتها عبوة ثانية استهدفت عجلة اسعاف في قاطع الزركة غرب طوزخورماتو.

وبين ان التفجيرين أسفرا عن مقتل عنصر من الحشد وإصابة أربعة آخرين.

ومساء أمس الجمعة، هاجم التنظيم المتشدد نقاطاً عسكرية تابعة للجيش بين ناحية جلولاء وقضاء خانقين في محافظة ديالى، مما اسفر عن سقوط ثلاثة جنود ضحايا ومعاون طبي يعمل في مستشفى جلولاء وخمسة جرحى وأربعة مدنيين قريبين من الهجوم.

كما شن عناصر التنظيم الارهابي هجوماً على مجلس العزاء في ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين مما أدى إلى سقوط 7 ضحايا واصابة 17 آخرين.

related

هجوم لداعش يحرم مناطق ومدن غربي العراق من الطاقة الكهربائية

Date: 2020-12-13 11:33:28
هجوم لداعش يحرم مناطق ومدن غربي العراق من الطاقة الكهربائية

جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

Date: 2021-07-02 02:07:34
جرحى في صفوف قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش غربي الأنبار

سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

Date: 2020-11-28 16:58:03
سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

Date: 2020-12-09 12:42:17
سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

صد هجوم ليلي لداعش غربي العراق

Date: 2020-12-24 05:45:26
صد هجوم ليلي لداعش غربي العراق

داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

Date: 2021-07-14 05:19:19
داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

Date: 2021-01-27 08:43:42
الحشد الشعبي يحبط هجوماً لتنظيم داعش جنوب شرق الفلوجة

وفاة عناصر من مقاتلي حشد "ائمة البقيع" بهجوم سابق لداعش في ديالى

Date: 2020-12-08 14:08:43
وفاة عناصر من مقاتلي حشد "ائمة البقيع" بهجوم سابق لداعش في ديالى