هجومان لداعش في الأنبار وصلاح الدين ويوقعان ضحايا من المدنيين والحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي الانبار وصلاح الدين، يوم السبت، بمقتل وإصابة ثمانية مدنيين وعناصر من الحشد الشعبي بعمليتين منفصلتين لتنظيم داعش.

وقال مصدر في الانبار لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا منزلاً في منطقة العگبة شرقي قضاء هيت غربي الانبار، وقاموا بقتل رجل واثنين من أولاده، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واشار الى ان اسباب الجريمة ما زالت مجهولة حتى وقت كتابة هذا الخبر، مضيفا ان قوة امنية قامت بنقل جثث الضحايا الى دائرة الطب لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيقاً لمعرفة التفاصيل.

فيما اكد مصدر امني بمحافظة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للواء ٥٢ من الحشد الشعبي، وتلتها عبوة ثانية استهدفت عجلة اسعاف في قاطع الزركة غرب طوزخورماتو.

وبين ان التفجيرين أسفرا عن مقتل عنصر من الحشد وإصابة أربعة آخرين.

ومساء أمس الجمعة، هاجم التنظيم المتشدد نقاطاً عسكرية تابعة للجيش بين ناحية جلولاء وقضاء خانقين في محافظة ديالى، مما اسفر عن سقوط ثلاثة جنود ضحايا ومعاون طبي يعمل في مستشفى جلولاء وخمسة جرحى وأربعة مدنيين قريبين من الهجوم.

كما شن عناصر التنظيم الارهابي هجوماً على مجلس العزاء في ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين مما أدى إلى سقوط 7 ضحايا واصابة 17 آخرين.