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عناصر تابعة لحزب العمال تهاجم نقطة للجيش العراقي في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-03-14T08:51:04+0000
عناصر تابعة لحزب العمال تهاجم نقطة للجيش العراقي في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن عناصر من حزب العمال الكوردستاني هاجموا نقطة للجيش العراقي في قضاء سنجار غرب الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر الحزب القوا قنبلة صوتية على نقطة تابعة للجيش العراقي بالقرب من (مبنى السينما) القديم في سنجار".

ولفت المصدر إلى أن "الاستهداف لم يسفر عن أية خسائر بشرية"، منوها بأن "هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه باستخدام قنبلة صوتية بعد استهداف سابق وقع قبل عدة ايام في القضاء نفسه، ولم يسفر آنذاك عن أية خسائر بشرية".

يذكر أن مصدراً أمنياً أفاد في 21 / 1 / 2022 بأن قوات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، اعتدوا على قوات الجيش العراقي المتمركزين على حاجز أمني في قضاء سنجار.

وأوضح المصدر أن "سبب الاعتداء يعود إلى رفض الجيش نصب تمثال لقيادي في وحدات حماية سنجار قتل بقصف للطائرات التركية في وقت سابق".

وأضاف أن تلك القوات "اعتدت لفظياً على الجيش قبل أن يحصل تدافع بين الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "العشرات من أنصار قوات وحدات سنجار وصلت إلى موقع الحادث وقطعوا طريق موصل - سنجار بالقرب من المدخل الرئيسي للقضاء احتجاجاً على رفض الجيش نصب التمثال.

ولا تزال قوات حماية سنجار تنتشر في قضاء سنجار رغم اتفاق أبرم في 9 أكتوبر/تشرين 2020، بين بغداد وإقليم كوردستان، وتنص على إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

وتعيق التوترات الأمنية في قضاء سنجار عودة آلاف النازحين إلى منازلهم.

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