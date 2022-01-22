عناد يحث الجيش على "الثبات" ويتحدث عن حرب نفسية مصدرها "مقاطع صوتية"

شفق نيوز/ حث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم السبت، منتسبي الجيش العراقي على "الثبات" أمام ما وصفها بالحرب النفسية التي يبثها "العدو".

وقال عناد في مقطع صوتي وزعه اعلام الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، "لا صحة للمقاطع الصوتية المنسوبة لمصدر استخباري وما انتشر من مقاطع يقع ضمن الحرب النفسية من قبل العدو".

واضاف، "انا لا استهين بقدرات العدو ولا استبعد اية معلومة وهذا مبدأ اساسي للاستخبارات"، مؤكداً أن "وضع داعش حالياً ليس كما كان في 2014 بل الآن الخلايا النائمة قليلة وتسليحها بسيط".

وأوضح وزير الدفاع، "كان العدو قبل 2014 يمتلك تسليحا جيدا في داخل العراق وخارجه، وكان لديه خلايا نائمة جاهزة ومسلحة تسليحا جيدا وكان لديه عجلات مفخخة، اما الان فالخلايا قليلة جدا وتكاد تكون معدومة والحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد ونتابع اوضاع سجن الحسكة".

وتابع أن "حادث العظيم سببه تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة وستتم محاسبة المقصر".