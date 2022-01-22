سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عناد يحث الجيش على "الثبات" ويتحدث عن حرب نفسية مصدرها "مقاطع صوتية"

Category: أمـن

Date: 2022-01-22T15:27:43+0000
عناد يحث الجيش على "الثبات" ويتحدث عن حرب نفسية مصدرها "مقاطع صوتية"

شفق نيوز/ حث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، يوم السبت، منتسبي الجيش العراقي على "الثبات" أمام ما وصفها بالحرب النفسية التي يبثها "العدو".

وقال عناد في مقطع صوتي وزعه اعلام الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، "لا صحة للمقاطع الصوتية المنسوبة لمصدر استخباري وما انتشر من مقاطع يقع ضمن الحرب النفسية من قبل العدو".

واضاف، "انا لا استهين بقدرات العدو ولا استبعد اية معلومة وهذا مبدأ اساسي للاستخبارات"، مؤكداً أن "وضع داعش حالياً ليس كما كان في 2014 بل الآن الخلايا النائمة قليلة وتسليحها بسيط".

وأوضح وزير الدفاع، "كان العدو قبل 2014 يمتلك تسليحا جيدا في داخل العراق وخارجه، وكان لديه خلايا نائمة جاهزة ومسلحة تسليحا جيدا وكان لديه عجلات مفخخة، اما الان فالخلايا قليلة جدا وتكاد تكون معدومة والحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد ونتابع اوضاع سجن الحسكة".

وتابع أن "حادث العظيم سببه تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة وستتم محاسبة المقصر".

related

بغياب الإعلام.. زيارة خاطفة لوزير الدفاع لمحافظة ديالى

Date: 2021-02-15 11:38:00
بغياب الإعلام.. زيارة خاطفة لوزير الدفاع لمحافظة ديالى

الدفاع العراقية تشكل لجنة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق

Date: 2020-09-30 07:38:41
الدفاع العراقية تشكل لجنة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق

قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

Date: 2021-02-13 15:30:01
قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

انتهاء أولى مراحل حملة "أبطال العراق" دون إعلان النتائج

Date: 2020-02-13 15:47:08
انتهاء أولى مراحل حملة "أبطال العراق" دون إعلان النتائج

بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

Date: 2021-12-07 06:58:48
بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

Date: 2021-08-25 20:24:46
اطلاق نار بين الجيش العراقي وداعش بمنطقة فاصلة بين أربيل ونينوى

اصابة جنديين عراقيين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

Date: 2021-05-27 10:24:04
اصابة جنديين عراقيين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

العراق يؤكد ضرورة الاهتمام بالجيش والحشد والبيشمركة اعداداً وتسليحاً

Date: 2019-06-30 16:39:06
العراق يؤكد ضرورة الاهتمام بالجيش والحشد والبيشمركة اعداداً وتسليحاً