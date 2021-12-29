عم يقتل ابن أخيه وضحية إثر حادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع مدني إثر حادث سير في أطراف ناحية قره تبه، وإقدام رجل على قتل ابن أخيه بسبب خلاف عائلي في ناحية بني سعد.

وذكر أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقى مصرعه بحادث تصادم عجلتين على طريق قره تبه قرب قرية (عمر مندان) 113 كم شمال شرق بعقوبة، ونقل على إثرها إلى دائرة الطب العدلي،

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "رجلا أقدم على قتل ابن أخيه بسلاح رشاش نتيجة خلاف عائلي في قرية الرواجح التابعة لناحية بني سعد ١٨كم جنوب غرب بعقوبة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".