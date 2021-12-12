سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عمل مشترك بين محافظتين يطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-12T13:59:37+0000
عمل مشترك بين محافظتين يطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بالاطاحة بأحد "أخطر" تجار المخدرات جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عمل أمني مشترك بين محافظتي (ميسان وذي قار) اسفر عن الاطاحة بتاجر مخدرات في العشرين من عمره بحوزته 11 كغم من المخدرات"، لافتا إلى أن " عملية الاعتقال كانت أثناء مطاردة التاجر على الحدود بين المحافظتين من جهتي قضاء الاصلاح في ذي قار وناحية السلام من جهة ميسان".

وبين المصدر، أن "المعتقل كان ينوي ادخال المخدرات إلى ذي قار"، مشيرا إلى أن "المتهم تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".

related

إيران لأميركا: انتظروا الرد في حال استمرار عدوانكم على العراق

Date: 2020-03-21 11:49:31
إيران لأميركا: انتظروا الرد في حال استمرار عدوانكم على العراق

هجوم داقوق كركوك ينتهي بقتيل و9 جرحى

Date: 2019-05-30 09:30:13
هجوم داقوق كركوك ينتهي بقتيل و9 جرحى

الكونغرس يعلق على احتجاجات العراق ويدعو لمحاسبة من يستخدم العنف ضد المتظاهرين

Date: 2019-11-07 20:26:30
الكونغرس يعلق على احتجاجات العراق ويدعو لمحاسبة من يستخدم العنف ضد المتظاهرين

وفاة مسؤول عسكري عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-09-27 08:13:52
وفاة مسؤول عسكري عراقي بفيروس كورونا

العمليات المشتركة تمدد استثناءات الحظر في العراق

Date: 2021-03-04 11:37:01
العمليات المشتركة تمدد استثناءات الحظر في العراق

فيديو .. حريق "هائل" يلتهم منازل العشوائيات بمحافظة جنوبي العراق

Date: 2020-06-28 07:36:43
فيديو .. حريق "هائل" يلتهم منازل العشوائيات بمحافظة جنوبي العراق

تقرير أمريكي: مساعٍ لإبرام العراق صفقة لشراء مقاتلات كورية بدلاً من "اف-16"

Date: 2021-05-11 09:56:33
تقرير أمريكي: مساعٍ لإبرام العراق صفقة لشراء مقاتلات كورية بدلاً من "اف-16"

نساء تركمانيات عراقيات تعرضن "للاعتداء" والقتل "حرقا بالنار" بالرقة السورية

Date: 2019-08-17 18:51:01
نساء تركمانيات عراقيات تعرضن "للاعتداء" والقتل "حرقا بالنار" بالرقة السورية