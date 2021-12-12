عمل مشترك بين محافظتين يطيح بـ"أخطر" تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بالاطاحة بأحد "أخطر" تجار المخدرات جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عمل أمني مشترك بين محافظتي (ميسان وذي قار) اسفر عن الاطاحة بتاجر مخدرات في العشرين من عمره بحوزته 11 كغم من المخدرات"، لافتا إلى أن " عملية الاعتقال كانت أثناء مطاردة التاجر على الحدود بين المحافظتين من جهتي قضاء الاصلاح في ذي قار وناحية السلام من جهة ميسان".

وبين المصدر، أن "المعتقل كان ينوي ادخال المخدرات إلى ذي قار"، مشيرا إلى أن "المتهم تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".