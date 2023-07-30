عمل "تخريبي" يستهدف خط كهرباء في صلاح الدين ويخرجه عن الخدمة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الاحد، إستهداف خط نقل الطاقة (صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف) بعمل تخريبي عبر عددٍ من العبوات الناسفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحادث تسبب بتخريب عدد من الابراج وسقوطها والمرقمة (272/273/274) وتسببت بتضرر وتقطع في الخطوط الناقلة للطاقة في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين، لافتة إلى أن مكان الاستهداف يقع في كثبان رملية ومقطع عمل جزئي صعب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من معوقات العمل وصعوبة دخول الآليات، سارعت الملاكات الهندسية والفنية الوطنية من منتسبي نقل الشمال لإستنفار جهودها وتهيئة الآليات والطريق، وفتح المخازن لغرض المباشرة بإعادة تأهيل وصيانة الابراج المتضررة وإعادتها للخدمة.

كما أشارت إلى تمكن الأجهزة الأمنية إلى ابطال مفعول 15 ناسفة كانت معدة لتفجير خط كهرباء (صلاح الدين - حديثة) والذي تعرض لعملية التخريب.

ويأتي هذا بعد انقطاع تام للطاقة في اغلب المحافظات العراقية أمس السبت استمر لاكثر من 8 ساعات، نتيجة خلل فني في محطة واسط الرئيسية، بالإضافة إلى حريق مماثل في محطة للطاقة في البصرة، قبل ان يستهدف مجهولون ثلاثة أبراج للكهرباء بانفجارات في صلاح الدين.