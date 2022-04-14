سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"عمل تخريبي" جديد يستهدف الانترنت في الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-04-14T04:37:50+0000
"عمل تخريبي" جديد يستهدف الانترنت في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بتعرض كابل الانترنت في مدينة الموصل مركز المحافظة الى "عمل تخريبي" جديد هو الثالث خلال 72 ساعة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسار الكابل الضوئي الممتد من الموصل الى غرب نينوى قرب مجسر حي الصحة تعرض، فجر اليوم، إلى عمل تخريبي جديد، مبيناً أن كوادر الاتصالات تعمل على اعادة ربط المسار.

وأوضح المصدر، أن هذا هو العمل التخريبي الثالث الذي يتعرض له الكابل الضوئي خلال اقل من 72 ساعة.

و مساء (الاثنين) الماضي، أعلنت شركة "ايرث لنك" للاتصالات وخدمات الإنترنت، عن إقدام مجموعة وصفتها بالتخريبية إرهابية، على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت الذي تنفذه الشركة من جميع المسارات المغذية لمدينة الموصل بشكل متزامن.

ودعت الشركة، "القوات الأمنية إلى ملاحقة الجماعات التخريبية التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد. ومن هنا تؤكد الشركة أنها ستبدأ بمساعدة الأجهزة الأمنية في ملاحقة أولئك الذين يستهدفون البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت".

 

 

related

صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

Date: 2021-11-19 08:32:07
صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

Date: 2021-07-04 08:58:33
سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

Date: 2021-07-08 07:02:51
انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في نينوى

Date: 2021-03-13 21:03:12
إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في نينوى

ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

Date: 2019-09-08 14:41:02
ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

انطلاق عملية مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة بمشاركة التحالف بمناطق نائية في نينوى

Date: 2021-11-06 08:10:51
انطلاق عملية مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة بمشاركة التحالف بمناطق نائية في نينوى

بالعشرات .. وجبة جديدة من أُسر داعش ستصل نينوى قادمة من سوريا

Date: 2022-01-08 09:31:00
بالعشرات .. وجبة جديدة من أُسر داعش ستصل نينوى قادمة من سوريا

مقتل وإصابة 3 عاملين بمنظمة بريطانية بانفجار في نينوى

Date: 2021-01-07 17:32:11
مقتل وإصابة 3 عاملين بمنظمة بريطانية بانفجار في نينوى