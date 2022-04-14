"عمل تخريبي" جديد يستهدف الانترنت في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بتعرض كابل الانترنت في مدينة الموصل مركز المحافظة الى "عمل تخريبي" جديد هو الثالث خلال 72 ساعة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسار الكابل الضوئي الممتد من الموصل الى غرب نينوى قرب مجسر حي الصحة تعرض، فجر اليوم، إلى عمل تخريبي جديد، مبيناً أن كوادر الاتصالات تعمل على اعادة ربط المسار.

وأوضح المصدر، أن هذا هو العمل التخريبي الثالث الذي يتعرض له الكابل الضوئي خلال اقل من 72 ساعة.

و مساء (الاثنين) الماضي، أعلنت شركة "ايرث لنك" للاتصالات وخدمات الإنترنت، عن إقدام مجموعة وصفتها بالتخريبية إرهابية، على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت الذي تنفذه الشركة من جميع المسارات المغذية لمدينة الموصل بشكل متزامن.

ودعت الشركة، "القوات الأمنية إلى ملاحقة الجماعات التخريبية التي تسعى دائماً لتهديد الاستثمار في مجال الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمة مجانية لكل الذين يحاولون خلق الأزمات في البلاد. ومن هنا تؤكد الشركة أنها ستبدأ بمساعدة الأجهزة الأمنية في ملاحقة أولئك الذين يستهدفون البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت".