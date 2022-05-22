عمليتان امنيتان تطيحان بمسلحين وعصابة للاتجار بالبشر والدعارة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، القبض على مسلحين اثنين متهمين بالتسليب والسرقة احدهما هارب منذ سنتين، والاطاحة بعصابة للاتجار بالبشر والدعارة بينهم نساء في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي البلاد.

وقالت شرطة شرطة محافظة الديوانية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة سرقة السيارات تمكنت خلال عملية نوعية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة من القاء القبض على شخصين بعد التعرف على محل تواجدهما، مبينة أنهما "متهمين بتسليب السيارات والسرقة".

وأشارت الى أن أحد المتهمين والذي تم القبض عليه في حي الفرات هارب منذ أكثر من سنتين وحاول مقاومة القوات الأمنية كونه مطلوب بقضايا جنائية تتعلق بالتسليب إضافة إلى المتاجرة بالمخدرات، موضحة أنه عثر بحوزته على رمانات هجومية وبندقية كلاشنكوف.

اما المتهم الثاني، يقول بيان شرطة الديوانية، إنه تم القبض عليه في منزله خلف أكاديمية الشرطة، مشيرة الى تصديق أقوالهما قضائيا وتوقيفهما تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

وعلى الصعيد الامني، اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاطاحة بعصابة تقوم بالاتجار بالبشر والدعارة في إحدى مناطق مدينة العمارة مركز المحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان/ شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود، (5) منهم نساء، ورجلين يمارسون جميعهم الاتجار بالبشر والدعارة" .

واضافت المديرية، انه وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي، موضحة، انه "تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243".