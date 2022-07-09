عملية هوليودية .. ذي قار تعتقل تاجراً "خطيراً" للمخدرات بعد محاولتين لتهريبه إحداها عبر نساء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت تاجر مخدرات "خطير للغاية" هرب من اشتباك مسلح مع شرطة المثنى عصر اليوم بعد اصابته بطلق ناري هناك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية حاصرت احد تجار المخدرات في إحدى سيطرات قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعد شكوك تولدت لدى افراد السيطرة تجاهه وتجاه الذين كانوا يرافقونه، وهم ثلاثة أشخاص آخرين".

ولفت، إلى ان " تاجر المخدرات بعد اعتقاله مع الافراد الذين كانوا معه اتضح انه مصاب بجروح، وهو هارب من اشتباك مسلح مع الأجهزة الامنية التي حاصرته في قضاء الخضر في محافظة المثنى وسقط فيها ضابط برتبة رائد مصاب بجروح خطرة ".

وتابع المصدر، ان" القوة الامنية نقلت تاجر المخدرات إلى المركز الصحي في البطحاء وحصلت محاولة لتهريبه، لكن الأجهزة الامنية تمكنت من احباط مخطط التهريب".

واشار إلى ان" القوة الامنية نقلت المصاب من المركز الصحي في البطحاء إلى مستشفى الناصرية التركي، وأثناء دخوله لهناك، دخلت مجموعة من النسوة لزيارته بحجة انه مصاب بطلق ناري، وبعد المتابعة اتضح أنهن يهدفن لتهريبه عن طريق التنكر بارتدائه الملابس النسائية وتم اعتقالهن على الفور ".

ونوه المصدر، إلى ان" الأجهزة الامنية شددت من إجراءاتها حول مستشفى الناصرية التركي، تحسبا لاي محاولة أخرى لتهريبه، كون تاجر المخدرات المعتقل والمصاب في ذات الوقت يصنف لدى القوات الامنية العراقية من التجار الخطرين للغاية".