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عملية هوليودية ..اقتحام مركز تجاري من مفرغة هواء وسرقة مبالغ مالية جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-16T20:34:40+0000
عملية هوليودية ..اقتحام مركز تجاري من مفرغة هواء وسرقة مبالغ مالية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتعرض احد المراكز التجارية السرقة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مجهولين اقتحموا مجمعا تجاريا من مدخل مفرغة الهواء بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " الجناة قاموا بسرقة 25 مليون دينار وعشرات ارصدة الهاتف النقال فضلا عن سرقة جهاز تسجيل كاميرا المراقبة".

من جانب أخر، اكد المصدر، ان " القوات الامنية تمكنت من اعتقال لص داخل إحدى الحسينيات بمنطقة الخميسات شرقي مدينة الناصرية بعدما حاصره الاهالي بداخلها، اذ كان يحاول سرقة الحسينية ".

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