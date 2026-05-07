عملية نوعية في بابل تُطيح بتاجري آثار وتضبط 73 قطعة معدة للبيع

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الخميس، أن مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالمحافظة نفذت "عملية نوعية اتسمت بالدقة العالية والعمل الاستخباري المُحكم"، أسفرت عن القاء القبض على شخصين يتاجران بالقطع الأثرية.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن العملية حصلت بعد نصب "كمين محكم" واستدراج المتهمين من خارج المحافظة، أثناء محاولتهما بيع القطع الأثرية إلى مفرزة الكمين، مشيرة إلى إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط (73) قطعة أثرية بحوزتهما.

وأكدت قيادة الشرطة أن العملية نُفذت بالاشتراك مع مفارز من قيادة شرطة بابل ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون .

وجددت قيادة شرطة بابل تأكيدها على أن يد القانون ستطال كل من يحاول العبث بإرث العراق الحضاري أو ممارسة أي نشاط إجرامي يهدد أمن المجتمع ومقدراته الوطنية.

وبحسب المقاطع المصورة التي ارفقتها الشرطة في بيانها، فإن تلك الآثار عبارة عن قطع معدنية لم تشر إلى أي حقبة زمنية تعود.