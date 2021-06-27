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"عملية نوعية" توقع بأبرز تاجر مخدرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T15:50:56+0000
"عملية نوعية" توقع بأبرز تاجر مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، عن اعتقال ابرز تجار المخدرات في العاصمة بغداد وبحوزته 4 كغم ونصف من الكريستال.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني ببغداد استحصلت الموافقات القضائية ونفذت عملية نوعية، داهمت فيها احد ابرز تجار المخدرات في العاصمة، تمكنت من القاء القبض عليه بعد ان حاول مقاومة القوة وإطلاق العيارات النارية عليها، مشيرة إلى ضبط بحوزته 4 كغم ونصف من مادة  الكريستال، وادوات للتعاطي، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين دينار عراقي، واسلحة خفيفة.

وأشار البيان الى تسليم المتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، لافتاً إلى أن

العملية جاءت نتيجةً لتكثيف الجهد الامني الاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة.

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