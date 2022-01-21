عملية نوعية تطيح بثلاثة عناصر من داعش في سامراء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال عملية وصفها بالنوعية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية تركزت في منطقة الجلام في سامراء، من دون اعطاء تفاصيل أكثر.

وتأتي العملية بعد أن شن تنظيم داعش هجوما عنيفا فجر الجمعة على الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع 11 ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) مصطفى الكاظمي بانطلاق عملية أمنية ثأرية في ديالى "خلال الساعات المقبلة"، وفق ما افاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز مساء الجمعة.