سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عملية نوعية تطيح بثلاثة عناصر من داعش في سامراء

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T23:32:08+0000
عملية نوعية تطيح بثلاثة عناصر من داعش في سامراء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال عملية وصفها بالنوعية في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية تركزت في منطقة الجلام في سامراء، من دون اعطاء تفاصيل أكثر.

وتأتي العملية بعد أن شن تنظيم داعش هجوما عنيفا فجر الجمعة على الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع 11 ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) مصطفى الكاظمي بانطلاق عملية أمنية ثأرية في ديالى "خلال الساعات المقبلة"، وفق ما افاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز مساء الجمعة.

related

جرحى من قوات الجيش في اشتباكات مع داعش شمالي بغداد

Date: 2022-01-08 10:43:07
جرحى من قوات الجيش في اشتباكات مع داعش شمالي بغداد

داعش يهاجم مواقع الجيش العراقي في ديالى

Date: 2021-12-17 16:00:13
داعش يهاجم مواقع الجيش العراقي في ديالى

احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

Date: 2021-09-26 20:25:10
احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Date: 2021-01-05 18:56:22
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Date: 2020-10-19 05:43:59
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش في خانقين

Date: 2021-08-15 19:52:25
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش في خانقين

سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالى هو الأعنف منذ سنوات

Date: 2022-01-21 05:24:17
سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالى هو الأعنف منذ سنوات

داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع جريحين في خانقين

Date: 2021-05-11 19:21:18
داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع جريحين في خانقين