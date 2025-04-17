عملية نوعية بالأنبار.. الحشد يعلن قطع إمدادات داعش من الوقود

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن توصلها لمنافذ تزويد تنظيم داعش الارهابي بالوقود، وذلك اثر عملية امنية نفذتها في صحراء الأنبار الغربية.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت عن قطع خطوط إمداد حيوية كان يعتمد عليها عناصر التنظيم في التنقل وتنفيذ الهجمات"، مشيرا إلى أن "العملية تكللت بضبط 15,000 لتر من الوقود، بالإضافة إلى مضخات وخزانات، وبراميل مملوءة بالوقود".

وأضاف مصلح، أن "الحشد عثر أيضا على محطة وقود متكاملة كانت تُستخدم من قبل عناصر داعـش لتأمين احتياجاتهم اللوجستية في منطقة الكعرة بعمق الصحراء الغربية".

واشار الى، أن "هذه الضربة تمثل خطوة مهمة في تقويض قدرات داعش"، مؤكداً "استمرار العمليات الاستخباراتية والميدانية لملاحقة فلول الارهاب وتجفيف منابع دعمه في كل مكان".