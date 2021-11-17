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عملية أمنية واسعة في الديوانية تنتهي باعتقال اكثر من 800 شخص

Category: أمـن

Date: 2021-11-17T18:05:59+0000
عملية أمنية واسعة في الديوانية تنتهي باعتقال اكثر من 800 شخص

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على 841 مطلوباً ومخالفاً خلال عملية نوعية شملت جميع مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تشكيلات شرطة الديوانية نفذت ممارسة أمنية كبرى وواسعة شملت جميع مناطق المحافظة، شاركت فيها إعداد كبيرة من الضباط والمنتسبين لملاحقة المطلوبين من أجل الحفاظ على أمن المحافظة ولفرض فرض هيبة الدولة وسلطة القانون.

وبينت ان الممارسة الأمنية تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتركيز على السيطرات الخارجية من خلال تفتيش الأشخاص القادمين إلى المحافظة والمحافظات الأخرى، إضافة إلى تدقيق أسماء المطلوبين وتفتيش الأماكن المشبوهة.

واضافت ان العملية أسفرت عن القاء القبض على ١٩١ مطلوباً للقضاء بمواد قانونية مختلفة، و٦٥٠ مخالفاً، مشيرة الى ان الأجهزة الأمنية باشرت بتحقيقاتها مع الأشخاص المطلوبين لغرض إحالتهم إلى القضاء بغية تقرير مصيرهم.

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