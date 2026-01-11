عملية أمنية مشتركة للبيشمركة والجيش العراقي في جبال قره جوغ (صور)

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية مشتركة بالتنسيق مع الجيش العراقي، تهدف إلى تطهير مناطق في قضاء مخمور من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن إعلام الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية بدأت صباح اليوم، واستهدفت النطاق الأمني ضمن سلسلة جبال قره جوغ والقرى المحيطة بها، وهي مناطق تعرف بوعورتها الجغرافية التي تحاول الخلايا الإرهابية استغلالها كمنطلق لتحركاتها.

واشار البيان الى أن العملية شهدت تنسيقا ميدانيا بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم، حيث شارك فيها من جانب البيشمركة: اللواء 18 التابع للفرقة الأولى مشاة (بإشراف مباشر من آمر اللواء)، ومن جانب الجيش العراقي: اللواء 50 التابع للفرقة 14.

وأوضح البيان أن الهدف الأساسي من التحرك هو تمشيط المنطقة بحثاً عن أوكار ومخابئ وممرات تنقل الإرهابيين، بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تحركات مشبوهة في تلك الوديان والمرتفعات.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن العملية "حققت أهدافها المرسومة بنجاح تام" وفق الخطط العسكرية المتفق عليها بين الجانبين، مشددة على استمرار التعاون الأمني المشترك لضمان استقرار المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وسد الثغرات التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة.

وتعد جبال قره جوغ من المناطق الجغرافية ذات الأهمية الاستراتيجية، إذ تقع جنوب شرق مدينة الموصل وغرب محافظة أربيل، قرب قضاء مخمور، وتمتد على الحدود الإدارية بين محافظتي نينوى وأربيل.

وتتميز بسلسلة مرتفعات تشرف على طرق رئيسية تربط المحافظتين، ما منحها أهمية عسكرية وأمنية خلال السنوات الماضية، خصوصاً في العمليات المرتبطة بملاحقة الجماعات المسلحة وتأمين خطوط الإمداد.