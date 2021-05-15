سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عملية أمنية مشتركة لتفتيش "جزر نهرية" جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-05-15T12:49:48+0000
عملية أمنية مشتركة لتفتيش "جزر نهرية" جنوبي الموصل

شفق نيوز/ قامت قوة مشتركة، يوم السبت، بعملية تفتيش أمنية للجزر النهرية جنوبي ناحية القيارة بمحافظة نينوى.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة المحلية والحشد بالاضافة الى الشرطة النهرية انطلقت بحملة تفتيش وتطهير للجزر النهرية في جنوب ناحية القيارة، منها جزيرة كنعوص مابين القيارة وقضاء الشرقاط بالإضافة الى جزيرة المرير ايضاً، مشيرا الى ان العملية ما زالت مستمرة.

وأضاف المصدر؛ أن هذا هو اليوم الثالث للعمليات العسكرية في الجزر النهرية الواقعة جنوب مدينة الموصل امتداداً من ناحية حمام العليل وصولاً الى الحدود الادارية لقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

related

انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

Date: 2020-09-13 06:59:24
انطلاق عملية "الفتح المبين" بالأنبار و"الوعد الصادق" في البصرة يحقق اهدافه

الحشد الشعبي يعلن نتائج الساعات الاولى من عملية عسكرية في نينوى

Date: 2019-07-07 09:36:51
الحشد الشعبي يعلن نتائج الساعات الاولى من عملية عسكرية في نينوى

انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

Date: 2021-03-01 10:23:19
انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

قوة أمنية تعثر على حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في منطقتين بالموصل

Date: 2021-04-09 12:13:19
قوة أمنية تعثر على حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في منطقتين بالموصل

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

Date: 2020-09-30 05:59:11
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش بمناطق في العراق

اعتقال "المتيوتي" أبرز قيادات داعش في ناحية الشورة جنوبي الموصل

Date: 2021-02-22 08:48:35
اعتقال "المتيوتي" أبرز قيادات داعش في ناحية الشورة جنوبي الموصل

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي العراق

Date: 2019-09-18 08:41:54
انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي العراق

مصدر: عمليات الطارمية أنجزت أهدافها وخلال ساعات سيتم الإعلان عن انتهائها

Date: 2021-02-21 13:31:28
مصدر: عمليات الطارمية أنجزت أهدافها وخلال ساعات سيتم الإعلان عن انتهائها