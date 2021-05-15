عملية أمنية مشتركة لتفتيش "جزر نهرية" جنوبي الموصل

شفق نيوز/ قامت قوة مشتركة، يوم السبت، بعملية تفتيش أمنية للجزر النهرية جنوبي ناحية القيارة بمحافظة نينوى.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة المحلية والحشد بالاضافة الى الشرطة النهرية انطلقت بحملة تفتيش وتطهير للجزر النهرية في جنوب ناحية القيارة، منها جزيرة كنعوص مابين القيارة وقضاء الشرقاط بالإضافة الى جزيرة المرير ايضاً، مشيرا الى ان العملية ما زالت مستمرة.

وأضاف المصدر؛ أن هذا هو اليوم الثالث للعمليات العسكرية في الجزر النهرية الواقعة جنوب مدينة الموصل امتداداً من ناحية حمام العليل وصولاً الى الحدود الادارية لقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.