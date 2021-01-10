عملية أمنية مشتركة اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها فجر اليوم الاحد بتنفيذ عملية "الوعد الصادق" المرحلة الاولى الصفحة الثالثة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان اليوم، ان العملية انطلقت على محورين الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة

والمحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة، بحسب البيان.

ووفقا للخلية فإن الغرض من العملية ألقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق باسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.