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عملية أمنية لملاحقة "متسللين" دواعش في "قرى ساخنة" بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T09:55:31+0000
عملية أمنية لملاحقة "متسللين" دواعش في "قرى ساخنة" بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الخميس، بأن قوات مشتركة من الشرطة والجيش والحشد نفذت عمليات تمشيط وتفتيش مباغتة لعدة قرى شمالي قضاء المقدادية بحثا عن عناصر وقيادات في داعش تسللت لتلك القرى للإعداد لهجمات وعمليات إرهابية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوات الأمن نفذت عملية عسكرية في قرى بابلان وتوكل التابعة الى قضاء المقدادية (25 كم شمال شرق بعقوبة) بمشاركة كل من كتيبة دبابات فق٥ و ف١ لمش٧٤ فق٥ و ف٤ لمش٧٤ فق٥، ومفرزة من مركز أمن المقدادية لملاحقة عناصر وقيادات من داعش تسللت الى قرى شمالي المقدادية بعناوين مظللة".

وأضاف أن "الهدف من العمليات تأمين القرى من اي هجمات او تهديدات ارهابية ومنع عناصر داعش من احياء خلاياهم النائمة في حوض شمالي المقدادية الساخن".

واشار المصدر؛ الى ان "تنظيم داعش يعد لهجمات تستهدف الوحدات الادارية ضمن ما يسمى (غزوات رمضان) وهي عمليات ارهابية يشنها التنظيم سنويا رغم انها لا ترقى الى مستوى التهديد"، لافتا إلى أنه "تم إحباط 95% من هذه الهجمات خلال السنوات الماضية".

وتعد مناطق "شمالي المقدادية" شمال شرقي ديالى، وفقا لقيادات أمنية، من أكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الأعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار أمنية لعناصر تنظيم داعش.

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