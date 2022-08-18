اصابة اثنين من أفراد الحشد بانفجار خلال عملية أمنية شرق طوزخورماتو

شفق نيوز/ شرعت قوات من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الخميس، بعملية تفتيش شرق طوزخورماتو، فيما قال مصدر أمني أن اثنين من أفراد الحشد اصيبا بانفجار عبوة خلال العملية.

وقال الحشد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فوج القوات الخاصة التابعة لقيادة محور الشمال للحشد الشعبي والقوات الأمنية شرع، اليوم، بعملية تفتيش واسعة شرق طوزخورماتو.

وبين أن العملية شملت تفتيش مناطق ( قوبلك – قوشلان – شوراو) ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه ضمن قاطع المسؤولية.

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة اثنين من مقاتلي الحشد نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم خلال العملية الأمنية في طوزخورماتو.