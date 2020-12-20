صدام يعلن انطلاق عملية أمنية أقصى جنوبي العراق تمتد للحدود مع الكويت

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام يوم الاحد إنطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات "الوعد الصادق" في المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق وحتى المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.

واضاف صدام في بيان اليوم، انه العملية انطلقت على محورين، الأول : يشمل مناطق المدينة القرنة الدير الماجدية الكرمة، والمحور الثاني يشمل مناطق الفاو والسيبة و"أبو الخصيب" بالإضافة إلى مناطق الزبير وسفوان وجبل السنام.

وتشن القوات الأمنية عمليات تفتيش واسعة النطاق باسم "الوعد الصادق" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.

وكثيراً ما تشهد البصرة نزاعات قبلية تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العدوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.