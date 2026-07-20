تدمير 6 مضافات لـ"داعش" واعتقال متهم بـ"البعث" في كركوك والأنبار

شفق نيوز- كركوك- الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، تدمير ست مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة وادي زغيتون بمحافظة كركوك، فيما أعلن الحشد الشعبي اعتقال متهم وفق قانون حظر حزب البعث المنحل في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة محمولة جواً من القوات الخاصة نفذت عملية أمنية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وفرها جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تحديد ست مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، حيث عالجها طيران الجيش بضربات جوية، قبل أن تباشر القوات الخاصة تفتيش الموقع وتفجير ما تبقى من المضافات، مؤكدة أن الواجب ما يزال مستمراً لمسح المنطقة وتطهيرها.

وفي الأنبار، أعلن الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من استخبارات اللواء السابع والعشرين/الفوج الأول للمهمات الخاصة، وبالتنسيق مع معاونية الاستخبارات والمعلومات في الهيئة، ألقت القبض على متهم وفق قانون حظر حزب البعث المنحل، خلال عملية أمنية نُفذت في منطقة الحلابسة التابعة لقضاء الكرمة شرقي المحافظة.

وأوضح الحشد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن اعتقال المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول المعتمدة.