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عملية أمنية تطيح بمجرمين خطرين جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-19T04:30:36+0000
عملية أمنية تطيح بمجرمين خطرين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق، يوم الخميس، القاء القبض على مجرمين اثنين خطرين وبحوزتهم  سلاح ناري ورمانات يدوية في قضاء المجر الكبير جنوب غرب المحافطة.

وجاء في بيان مديرية الشرطة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه ضمن الحملة الامنية التي تتبناها اجهزتها الأمنية للحد من انتشار السلاح والقاء القبض على المطلوبين، شرعت مفارز قسم  شرطة قضاء المجر الكبير  بالاشتراك مع  جهاز الامن الوطني والجيش العراقي حيث تمكنت من اعتقال متهمين  مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، ابرزها الارهاب والتهديد والمادة ( 456) من قانون العقوبات، وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع كلاشنكوف وقنابل يدوية ( رمانات).

وأضافت المديرية، أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجد المجرمين، تم تشكل قوة مشتركة وتطويق المكان بغية اقتحامه  بعد اصرار المجرمين بعدم تسليم انفسهم حيث بعد مرور اكثر من ساعة على تطويق المكان تم اقتحامه والقاء القبض عليهم، مشيرة الى أحالتهم للجهات القانونية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات (العادلة) بحقهم، وفق البيان.

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