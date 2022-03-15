عملية أمنية تطيح بـ"كبار مروجي" المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بما وصفتهم "كبار مروجي" المخدرات في العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى ضبط اكثر من 3 كيلوغرام من الكرستال.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الاول اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت، اليوم، من إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة السلاميات، قرب مدينة الشعلة ببغداد"، مضيفة أن "المنطقة شهدت صباحاً القبض على متهم بنفس الجريمة".

وأوضحت أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال تشكيل فريق عمل من القوة الماسكة واستخبارات اللواء والقاطع واستحصال الموافقة القضائية على تفتيش دار المتهم شمال غربي العاصمة بغداد، والتي عُثر فيها داخل هيكل مجمدة مدفونة في فناء منزله على : 3.250 كغم من مادة الكرستال ، 4 ميزان مختلف الاحجام ، 2 رمانة يدوية ، بندقية بمبكش ، مسدس ، قنينة غاز تستخدم للتعاطي ، تم تسليم المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".