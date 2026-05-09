عملية أمنية تضبط أوكاراً لتهريب المشتقات النفطية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر أمني، فجر السبت، عن تنفيذ قوة من شرطة الطاقة واجباً أمنياً استهدف مواقع تُستخدم لتهريب المشتقات النفطية وتحريف العجلات في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة تمكنت خلال العملية من اعتقال شخصين، فضلاً عن ضبط عدد من الصهاريج والعجلات المحورة والمعدة لأغراض التهريب".

وأشار إلى أن "العملية نفذت بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية لتحركات المتهمين، فيما جرى تسليم المعتقلين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".