عملية مشتركة بين ديالى وكوردستان تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 11.5 كغم ماريجوانا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط كمية من المواد المخدرة والإطاحة بأحد المتاجرين بها بين محافظة ديالى ومحافظتي السليمانية وأربيل باقليم كوردستان.

وقالت الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شؤون مخدرات ديالى، وبالتنسيق مع مديريتي شؤون مخدرات السليمانية وأربيل، تمكنت من الإطاحة بأحد المتاجرين بالمخدرات بعد عملية تعقب ورصد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط (11.5) كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدرة بحوزة المتهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون.

وأكدت الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وقطع طرق الإمداد، مشددة على عدم التهاون مع كل من يحاول استهداف المجتمع، ولا سيما فئة الشباب بهذه المواد.