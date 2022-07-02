عملية مشتركة بين بغداد وديالى ومقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار شمالي العاصمة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم السبت، بمقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت على تجمع لمدنيين ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

وبين ان "قوة امنية توجهت لمكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، والجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان القطعات الأمنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث شرعت قوة مشتركة وبإسناد جوي من قبل قيادة طيران الجيش بواجب تفتيش للحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات بغداد وعمليات ديالى.

وأشارت الخلية إلى أن تفاصيل العملية ستعلن في وقت لاحق.