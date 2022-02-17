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عملية مباغتة وضربة جوية.. مقتل "ارهابيين" شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-02-17T07:01:09+0000
عملية مباغتة وضربة جوية.. مقتل "ارهابيين" شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بمقتل عدد من عناصر تنظيم  "داعش" بعملية أمنية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من الفوج الثاني لواء ٩٥ مغاوير بعمليات صلاح الدين داهمت أوكاراً لتنظيم داعش في مناطق وادي ذيابه  شرقي قضاء الدور ضمن قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين ورصدت عناصر لداعش في تلك الأوكار".

وأضاف أن "الطيران الحربي تدخل بضربات حاسمة للأوكار،  أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش"، مؤكداً أن "العملية مباغتة وتمت وفق معلومات وتعقب استخباري من القطعات الأمنية".

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين ضمن ما يسمى قاطع مطيبيجة اكبر معاقل التنظيمات المسلحة منذ سنوات طويلة ولم تسيطر عليها قوات الأمن لمساحتها الشاسعة وضياع مسؤولياتها الأمنية بين قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين.

 

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