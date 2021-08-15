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عملية "كبيرة" للاستخبارات تسفر عن اعتقال 7 قيادات خطيرين بداعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-08-15T08:46:17+0000
عملية "كبيرة" للاستخبارات تسفر عن اعتقال 7 قيادات خطيرين بداعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الأحد بإلقاء القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات داعش وذلك بعملية أمنية "كبيرة" في نينوى

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن رجاله تمكنوا "بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح البيان أنه "بعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى (ابو انس، ابو سفيان، ابو زينة، ابو سيف، ابو فهد، ابو مجاهد )".

وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون.

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